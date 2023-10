La 15e édition de la Compétition nationale du Company Program, organisée par Injaz Al-Maghrib, a marqué la cérémonie virtuelle de remise des prix aux meilleures Junior Entreprises Nationale 2023, laquelle a résonné d’échos d’espoir, d’innovation et d’ambition.

La cérémonie en ligne, riche en couleurs et en émotion, a suivi un rythme cadencé, mixant discours inspirants de personnalités é et témoignages vibrant de jeunes entrepreneurs en herbe, alumni d’INJAZ Al-Maghrib, ainsi que de bénévoles et acteurs du monde éducatif.

La jeunesse marocaine, montrant résilience et talent entrepreneurial, était au cœur de l’événement. Avec le soutien et l’encadrement de 294 enseignants et cadres d’entreprises, plus de 6000 jeunes issus de 13 villes différentes ont participé au Company Propgram, donnant naissance à 158 Junior Entreprises parmi lesquelles 20 se sont particulièrement distinguées au cours de la compétition nationale qui s’est tenue en ligne le 21 septembre dernier.

Après l’ouverture de la cérémonie par Wafaa Guessous, Présidente Directrice Générale d’INJAZ Al-Maghrib, les allocutions de Hassan Ouriagli, Président Directeur Général du Groupe Al-MADA, Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale du préscolaire et des Sports, et Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), ont apporté poids et pertinence à cette célébration.

Des prix récompensant l’excellence en innovation et le développement durable :

– Groupe MANAGEM : Le Prix Recherche & Développement a été décerné par Mohamed Abdellatif Kissami, Directeur du Développement Durable & RSE, à MAHOST du Lycée Abderrahim Bouabid Fès.

MAHOST est une plateforme d’hébergement web qui propose une vaste gamme de services à des prix compétitifs, adaptés tant aux entreprises qu’aux particuliers.

– Groupe NAREVA : représenté par Asmaa Mrabet, Directrice RSE, le Prix du Développement Durable a été attribué à RODHO PHYTA du Lycée Al Qods El Jadida. Cette initiative se consacre à fournir des fourrages et engrais biologiques à base d’algues, combinant les avantages de la mer avec une approche respectueuse de l’environnement pour une agriculture durable.

– INWI : Nadia Rahim a présenté le Prix I-Teck à WHYAS de l’université Si Mohamed Benabdallah Fès. WHYAS est une plateforme de réseautage sportif, conçue pour faciliter la mise en relation entre sportifs et équipes, créant ainsi une expérience sportive plus riche.

– VIVO ENERGY : Hind Mejjati Alami, Directrice des Communications a décerné le Prix de l’Ecocitoyenneté à REBRIK de l’Université Mohamed V Rabat. REBRIK se spécialise dans l’organisation et la promotion de rencontres sportives, renforçant ainsi le réseau sportif.

– Citi : Le Prix du Meilleur Service, présenté par Kawtar Amarani, Public Affairs Officer pour l’Afrique du Nord, a été attribué à Mowajih AI de la Faculté des Sciences My Ismail Meknès. Cette plateforme innovante utilise l’IA pour orienter les étudiants vers des choix académiques et professionnels pertinents.

– Groupe Attijariwafa Bank à travers la Fondation Attijariwafa Bank, le Prix de l’Entrepreneuriat Responsable a été remis par Lamia Bakkali Hassani à Mowajih AI de la Faculté des Sciences My Ismail Meknès.

– Boeing Prix de l’INNOVATION, décerné à Green Plants du lycée Al Jaoulane Agadir. Ce projet innovant propose un système automatisé pour mesurer l’humidité du sol et adapter l’arrosage selon les besoins de chaque plante.

– Poste Maroc représenté par Faissal El Alami, Responsable de la Communication Institutionnelle & RP a décerné le Prix Coup de Cœur à IGIDER de l’Institut Supérieur International de Tanger. IGIDER propose une plateforme d’orientation touristique qui s’enrichit des retours des voyageurs, offrant ainsi des expériences de voyage sur mesure et des promotions exclusives.

– Crédit Agricole a décerné le Prix Business Green à Marbeg de la Faculté des Sciences B’MSIK Casablanca. Marbeg se démarque par ses créations de mobilier et de décoration réalisées à partir de matériaux durables, tout en proposant des designs sur mesure.

Les titres des deux meilleures junior entreprises, décernés par notre groupe fondateur Al Mada, ont été attribués à REBRICK de l’Université Mohamed V de Rabat et à Smart Tourism Company du Lycée Abdelmalek Saadi de Kénitra. Ces équipes défendront les couleurs du Maroc lors de la finale de la Compétition MENA au Qatar.

Au-delà de la compétition, cette cérémonie a été un hommage à la détermination des jeunes entrepreneurs, soutenus par l’engagement de nos partenaires. Elle a aussi marqué 15 ans d’impact d’INJAZ Al-Maghrib dans le paysage entrepreneurial marocain.