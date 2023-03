Le groupe Hutchinson, spécialisé dans la fabrication de pièces aéronautiques en composite et de solutions d’isolation de cabines, a inauguré mercredi 15 mars, l’extension de son site de production à Bouskoura, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce.

Avec un investissement de 166 MDH, l’extension du site de Bouskoura a été réalisée sur une superficie de 18.700 m² et permettra de créer plus de 400 emplois. Elle est dédiée à la fabrication d’équipements en composite et de matelas d’isolation.

A travers cette unité, qualifiée aux standards de pointe, pour la production des pièces composites de structure de haute criticité, le groupe présent au Maroc, à travers plusieurs sites industriels, diversifie ses capabilités locales et intègre ainsi la dynamique de l’écosystème Boeing.

Le projet permettra d’accompagner la croissance des activités aéronautiques locales et de consolider les capacités de production du Groupe sur les programmes Boeing et Airbus dès 2023.