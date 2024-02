Figeac Aéro, l’un des principaux sous-traitants européens du secteur aéronautique, a inauguré, ce vendredi à Casablanca, sa nouvelle unité de production, dédiée à la production d’une pièce maîtresse de la nacelle du moteur LEAP-1A.

Inaugurée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, cette nouvelle unité de production, s’étend sur une superficie de 4.000 m², avec un investissement de 140 millions de dirhams et permet l’usinage de pièces complexes de grande dimension, grâce aux dernières technologies industrielles installées et au savoir-faire du groupe.

Fruit d’une étroite coopération entre les équipes françaises et marocaines du groupe et les équipes de Safran Nacelles, ce nouveau site est dédié à la production de pièces à forte valeur ajoutée pour la nacelle de l’Airbus A320neo équipé de moteurs LEAP-1A, un programme à fort potentiel de croissance.

En cohérence avec son engagement envers la réduction de son empreinte carbone, Figeac Aéro a adopté une approche d’écoconception pour son site, permettant d’économiser plus de 700 tonnes de CO2 par an par rapport à un site standard.

Le groupe Figeac Aéro est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d’atterrissage et de sous-ensembles.

Avec une présence internationale, le groupe opère en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, Figeac Aéro a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 341,6 millions d’euros.