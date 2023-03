Un mémorandum d’entente a été signé, mercredi à Rabat, par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et la vice-présidente et responsable des relations internationales de coopération à Africa Finance Corporation (AFC), Alice Usanase, visant à consolider et promouvoir les relations de coopération entre le Maroc et cette institution.

S’exprimant à cette occasion, Nadia Fettah a fait savoir que cette institution financière regroupe 40 pays africains et œuvre pour l’appui des leurs secteurs public et privé dans le continent africain.

Elle a également souligné que ce mémorandum d’entente intervient à un moment où le Royaume vient d’adopter une nouvelle charte de l’investissement qui vise à encourager les initiatives des entreprises marocaines, notamment celles qui s’installent en Afrique.

Et de poursuivre que ce mémorandum d’entente est parmi d’autres accords conclus avec des institutions financières africaines, émanant de la volonté de mettre en œuvre la coopération sud-sud, ce qui offrirait de nouvelles opportunités d’investissement au Maroc, et encouragerait les exportations marocaines vers l’Afrique.

Pour sa part, Alice Usanase a rappelé que le Maroc a adhéré comme pays membre à l’AFC l’année précédente, notant que l’institution est déterminée à collaborer avec les différents acteurs économiques, notamment dans les secteurs de la logistique, du transport et des énergies renouvelables.

Elle a également fait savoir que l’AFC considère le Maroc comme un réel modèle à suivre en matière de coopération africaine, notant que le Royaume offre de grandes opportunités d’investissement et constitue l’une des économies les plus industrialisées en Afrique.