L’African Digital Summit 2023 s’est achevé avec succès après deux jours intenses de conférences, de panels et de marsterclasses. L’événement a rassemblé plus de 2800 participants de 47 pays, dont 27 pays africains et 65 intervenants de haut niveau, qui ont eu l’occasion de découvrir les dernières tendances et de discuter des enjeux actuels et futurs du digital.

« Il s’agit d’une opportunité unique pour les entreprises marocaines et africaines œuvrant dans le secteur du digital de rencontrer des acteurs et organisations du monde entier pour échanger et partager les bonnes pratiques et sceller des partenariats qui contribueront certainement au développement du digital au Maroc et en Afrique», déclare Youssef CHEIKHI, Président du Groupement des annonceurs du Maroc.

Des sujets de pointe et des learnings sans limites ont été au rendez-vous pour cette cinquième édition avec la présentation des best practices pour améliorer la performance et l’efficacité dans les pratiques du digital. Plusieurs panels ont présenté l’importance de la transformation à l’ère de l’intelligence artificielle ainsi qu’un tour d’horizon sur les nouveaux métiers et fonctions du marketing.

Les panélistes et speakers de renom venus des 5 continents sont venus donc partager les succes stories des marques qui se démarquent et livrer les secrets des brands les plus performantes dans l’élaboration de leurs plans de marketing digital.

L’E-commerce a été également débattu par les acteurs clés du secteur qui n’ont pas hésité à livrer à l’audience les perspectives et facteurs de succès pour prospérer dans ce secteur en forte évolution.

L’African Digital Summit 2023 a décortiqué, à travers ses experts, les stratégies efficientes des plateformes internationales (YouTube, Meta, TikTok, LinkedIn, Instagram, etc.), ainsi que les perspectives commerciales des CTV comme Netflix. Mais ce n’est pas tout, plusieurs recommandations ont été présentées afin de rationaliser la production et la distribution du contenu en 2023 et au-delà.