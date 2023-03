Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui à la mise en place des clusters marocains dans les secteurs industriel et technologique, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) lance un nouvel appel à projets, dans le but d’identifier et de sélectionner de nouveaux projets de clusters au titre de l’année 2023, éligibles à un soutien financier de l’État.

Cet appel à projets est adressé également aux clusters existants, labellisés dans le cadre des précédents appels à projets lancés par le Ministère et ayant dépassé 8 ans de soutien de l’État.

Le cluster est une structure de gouvernance qui fédère les entreprises, les startups et les établissements de recherche et de formation opérant dans les secteurs industriel et technologique, autour d’une vision commune ayant pour but l’émergence de projets collaboratifs innovants et de R&D à forte valeur ajoutée.

Les porteurs de projets de clusters intéressés peuvent consulter toutes les modalités relatives au présent appel à projets sur le site web du Ministère. L’appel à projets prend fin le 19 mai 2023.

Il est à rappeler que le Ministère a lancé, à ce jour, 10 appels à projets dans le cadre du programme de promotion de clusters visant à insuffler une nouvelle dynamique à la compétitivité des entreprises industrielles par le levier de l’innovation et la R&D.

Suite à ces appels à projets, 16 clusters ont été sélectionnés, dont 10 clusters sont actuellement opérationnels et bénéficient de l’appui de l’État. Ces clusters opèrent dans les secteurs industriels et/ou technologiques, dont notamment l’aéronautique, l’électronique et la mécatronique, les énergies renouvelables, les technologies vertes et l’efficacité énergétique, la biomasse et la valorisation des déchets naturels, le textile (textile à usage technique et DENIM et Mode), l’agro-industrie et le cosmétique de luxe, la valorisation des produits et coproduits de la mer, les TIC et le secteur de développement de produits médicaux et biomédicaux.