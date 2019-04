La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé lundi l’octroi d’un prêt de 12 millions d’euros à la Fondation Grameen Crédit Agricole pour soutenir le développement de la microfinance en Afrique de l’Ouest.

Ce financement en devise locale permettra à la Fondation Grameen Crédit Agricole, qui soutient depuis 10 ans des institutions de microfinance et social business partout dans le monde, d’élargir son action en Afrique autour de la microfinance et l’appui à l’entrepreneuriat social, indique la BEI dans un communiqué.

« Cette alliance entre la BEI et la Fondation Grameen répond à un objectif commun : financer et promouvoir une économie plus durable et inclusive, dans le droit fil de l’Agenda mondial de développement d’ici 2030 », note la même source.

Selon Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, cité dans le communiqué, la BEI confirme, à travers ce financement, son engagement en faveur de l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest.

« La capacité à financer cette opération en monnaie locale est un élément clé pour pouvoir atteindre les populations les plus fragiles sans faire peser le risque de change sur les institutions de microfinance », ajoute-t-il.

Le prêt accordé à la Fondation Grameen Crédit Agricole s’inscrit dans le cadre d’une facilité d’investissement en microfinance lancée par la BEI pour promouvoir le secteur privé et lutter contre la pauvreté dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Cette facilité a été mise en place en vertu de l’Accord de Cotonou signé en 2000 entre l’Union européenne et le groupe des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).

Avec plus de 30% de financements en Afrique subsaharienne, la Fondation Grameen Crédit Agricole est engagée dans la lutte contre la pauvreté dans le continent africain. Elle oriente son action en direction des populations rurales pour soutenir l’inclusion financière et renforcer la résilience du secteur agricole.