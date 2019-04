Le ministre de la Santé, Anas Doukkali, a donné, lundi à Tanger, le coup d’envoi du nouveau service des urgences au Centre hospitalier régional Mohammed V à Tanger, réalisé pour un budget de plus de 26,71 millions de dirhams (MDH), dans l’objectif de rehausser le niveau des interventions médicales dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Ce projet, lancé en présence du wali de la région, Mohamed Mhidia, s’inscrit dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre du programme de réhabilitation des services d’urgence pour la période 2019-2021, qui vise à améliorer la prise en charge des urgences en hospitalisation et pré-hospitalisation.

Composé d’une unité d’accueil et d’orientation, de quatre salles de consultation, de trois salles de soins, d’une salle de décrochage, d’une salle d’observation médicale, une chambre d’isolement et d’une pharmacie, le service des urgences est géré par 37 médecins et 22 infirmières en plus d’un staff technique et administratif. Il est doté de cinq ambulances de type (A) et (B) et d’un hélicoptère médicalisé HéliSMUR.