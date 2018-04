Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a présidé hier à Marrakech, un séminaire national sur l’agrégation agricole sous le thème ‘‘L’union fait la force agricole’’. Ce séminaire a rassemblé 350 participants du secteur agricole : Chambres d’agriculture, fédérations professionnelles et interprofessions, agrégateurs actuels et potentiels, institutions financières et d’assurance, départements ministériels concernés ainsi que des organismes internationaux et bailleurs de fonds.

Ce grand rendez-vous agricole organisé par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), avait comme objectif de faire le bilan de la situation actuelle de l’agrégation agricole et de sensibiliser les acteurs et de présenter un dispositif pratique et des mesures opérationnelles pour enclencher l’accélération et la dynamisation de la mise en place de projets d’agrégation réussis, en vue d’atteindre les objectifs tracés dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Rédaction Infomédiaire