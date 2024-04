Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le ministre français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, ont signé, lundi à Meknès, une feuille de route pour le développement de la coopération et du partenariat dans les domaines agricole et forestier.

Signée en marge de la 16e édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), cette feuille de route fixe les axes prioritaires de coopération entre les deux pays dans les domaines agricole et forestier.

Elle vise également à renforcer la coopération Maroc-France dans ces domaines et d’en faire un levier pour atteindre un développement durable mutuellement bénéfique qui favorise l’émergence de coopérations politiques, sectorielles, économiques, techniques, technologiques, pédagogiques et scientifiques concrètes.

Il s’agit également de contribuer à atteindre les objectifs communs de sécurité et de souveraineté alimentaires, et de gestion durable des ressources naturelles (eau, sols, forêts et biodiversité).

Ladite feuille de route met aussi en exergue le rôle central joué par l’agriculture, le secteur forestier et l’agroalimentaire dans l’économie, la société et le développement durable des territoires marocains et français, ainsi que le potentiel que recèle la transition vers des systèmes agricoles, forestiers durables et résilients face au changement climatique en termes d’investissement, de création d’emplois, de croissance économique, de commerce, de stabilité et de développement humain équitable, durable et inclusif.