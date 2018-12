Infomediaire Maroc – L’Agence pour le développement agricole en partenariat avec la Banque mondiale organise le 26 décembre 2018 à Bouznika l’atelier de clôture du projet d’Agriculture Solidaire et Intégrée au Maroc (ASIMA).

Financé par un don du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et administré par la Banque Mondiale, ce projet est mis en œuvre au niveau des régions Sous Massa (Agadir, Tiznit) et Marrakech Safi (Marrakech, Rhamna et Essaouira) sous la supervision et le pilotage national de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA).

Le coût de ce projet est d’environ 6,44 millions dollars sous forme de don du FEM. Ce projet est venu s’intégrer à huit projets Pilier II financés par le Gouvernement marocain à hauteur de 35,5 millions de dollars.

Lancé en 2013 pour une durée de 6 ans (2018), le projet ASIMA vise à encourager l’intégration de mesures de conservation des sols et de la biodiversité par plus de 8500 petits agriculteurs dont 20 % de femmes au niveau de 7 projets d’agriculture solidaire (Pilier II) mis en œuvre dans 114 communes relevant des régions de Souss-Massa et de Marrakech-Safi, et ce en complément des investissements du Plan Maroc Vert.

Les activités du projet ASIMA ont permis aux petits agriculteurs d’améliorer leurs revenus, tout en tirant le meilleur profit des ressources naturelles parfois limitées. La contribution du projet à la conservation des sols et de la biodiversité est garantie à travers diverses mesures notamment, le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et des agriculteurs dans les domaines de la conservation des sols et de biodiversité, la gestion durable des déchets oléicoles par la construction des bassins d’accumulation des margines, l’intégration inter-filière par la production d’aliment de bétail à partir de sous-produits du cactus et de l’arganier, la production des plantes aromatiques et médicinales pour la conservation de la biodiversité ainsi que la protection d’espèces apicoles qui demeurent de plus en plus rares notamment l’abeille jaune.

les travaux de cet atelier ont été lancés sous la présidence du Directeur Général de l’ADA qui a mis en exergue, l’importance de l’intégration de la composante environnementale dans les projets d’agriculture solidaire du PMV, ainsi que l’intérêt du projet ASIMA comme levier pour la généralisation et l’ancrage des mesures de conservation des sols et de la biodiversité auprès de l’ensemble des petits agriculteurs bénéficiaires des projets Pilier II du Plan Maroc Vert. Cet atelier a été également marqué par la participation effective de la Banque mondiale, de l’Institut National de la Recherche Agronomique, des Directions centrales et régionales du Département de l’Agriculture, des représentants des bailleurs de fonds nationaux (GCAM, Crédit du Maroc, Tamwil El Fellah…) et internationaux (Enabel, FAO, BID, ONUDI…..), des institutions nationales concernées par le projet (SEDD, CRTS, DMN, ENFI, IAV Hassan II, 4C Maroc….) ainsi que les représentants des agriculteurs bénéficiaires des différentes activités du projet au sein des régions de Marrakech-Safi et de Souss-Massa.

Rédaction Infomediaire.