Près d’un million de têtes de bétail sont destinées à l’abattage à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, prévu vers la fin du mois de juin, a indiqué la Direction régionale du ministère de l’Agriculture de la région Casablanca-Settat, qui a fait savoir que la région dispose d’environ 2,2 millions de têtes, entre ovins et caprins.

Selon les données de cette direction, 920.000 têtes de bétail ont été identifiées en collaboration avec l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA).

La région de Doukkala se taille, à elle seule, la part du lion en abritant 206.000 têtes d’ovins et de caprins destinés à l’abattage, répartis entre la province de Sidi Bennour (115.000) et la province d’El Jadida (91.000).

La région, qui dispose de plusieurs fermes pour l’élevage, a enregistré à l’actuelle campagne agricole un léger recul au niveau des têtes de bétail destinées à l’abattage, et ce, à cause des changements climatiques et de la hausse des prix des matières premières entrant dans la fabrication des aliments composés pour le bétail à cause de la guerre entre en Ukraine.

Une offre bien solide pour Aïd Al-Adha 2023

À ce propos, le responsable du service de développement des chaines agricoles au sein de la direction régionale de l’Agriculture, Mohame Kharbouch, a indiqué que malgré tous les défis auxquels les éleveurs ont fait face, la région dispose de 2,2 millions de têtes de bétail, dont 150.000 têtes de caprin, ajoutant, dans une déclaration à la MAP, que la région se distingue par la race Sardi à hauteur de 60 %. Selon les statistiques disponibles en coordination avec l’ONSSA, la région Casablanca-Settat dispose de près d’un million de têtes de bétail destinées à l’abattage, dont 92 % identifiés dans l’attente que cette opération atteigne les 100 %.

Pour sa part, Ibrahim Lazâr, éleveur de la région de Hachtouka, habitué depuis des années à l’élevage du bétail, a noté que ses clients sont fidèles et se rendent chaque année dans sa ferme pour acheter leurs moutons grâce à la qualité de son offre.

Hamid Rabani, agriculteur de la région, a fait savoir que les prix des moutons varieront cette année entre 2.500 et 7.000 dirhams, selon la qualité. Grâce aux efforts déployés par tous les intervenants : professionnels, producteurs, services du ministère de tutelle, ONSSA et vétérinaires du secteur privé, la région Casablanca-Settat dispose d’un cheptel en bonne santé.

Au niveau national, la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges et l’Association marocaine des éleveurs des ovins et caprins ont déclaré avoir procédé à l’identification de 5,8 millions d’ovins et caprins pour l’Aïd Al-Adha.