Redistribution de cartes en vue en matière d’entreposage et d’approvisionnement des aéronefs en carburants dans les aéroports du pays. L’Office National Des Aéroports (ONDA) prévoit de lancer un appel à concurrence pour la concession de cette activité.

Il faut, en effet, savoir que parmi les missions de l’Office, figure celle d’assurer le service d’avitaillement de aéronefs en carburant dans l’ensemble des aéroports marocains. Cet avitaillement est opéré soit de façon directe, soit à travers des opérateurs autorisés suite à un appel à la concurrence.

Actuellement, deux opérateurs assurent actuellement la distribution du carburant et lubrifiant aux aéronefs au niveau des aéroports marocains, dans la cadre de deux conventions de concession conclues avec l’ONDA.

C’est ainsi que dans la perspective d’ouvrir le nouvel appel à concurrence, et eu égard aux nouvelles dispositions légales apportées par la Loi 40.13, représentant Code de l’aviation civile, l’ONDA entend d’abord se doter d’un benchmark international portant sur les pratiques mises en place par des aéroports internationaux de renommée, en matière d’entreposage et d’approvisionnement en carburant des aéronefs dans les aéroports. Pr ailleurs, la règlementation régissant l’entreposage et l’approvisionnement en carburant des aéronefs dans les aéroports sera passée au crible. L’objectif de ces deux étapes est de pouvoir aligner l’activité d’entreposage et d’approvisionnement en carburant des aéronefs avec la réglementation et les bonnes pratiques internationales.

Ce n’est pas tout, car même les installations déployées par les deux concessionnaires actuels seront expertisées en termes de conformité de l’infrastructure par rapport aux exigences réglementaires en vigueur et bonnes pratiques internationales, de capacité de stockage et de besoins en infrastructures fixes pour la période 2025-2035, mais aussi de besoins additionnels en capacité de stockage et de nature du foncier affecté à l’activité d’entreposage de carburant… En somme, une mise à plat complète du mécanisme est envisagée par l’ONDA avant le lancement du prochain marché, dont le dossier de consultation sera réajusté en fonction des conclusions des précédentes étapes.