Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu des entretiens avec Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, qui est aussi président de l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA).

L’occasion pour les deux hommes d’échanger sur les perspectives de développement du secteur automobile marocain, d’autant plus que le groupe Renault compte augmenter sa capacité de production au Maroc à 500.000 unités/an, y compris dans l’électrique.

A noter que le chef du gouvernement était accompagné du ministre délégué en charge de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Notons par ailleurs que le directeur général du groupe Renault, Luca de Meo, a indiqué, lundi en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, que 20% de la production globale de son groupe se fait au Maroc.

Et de préciser que les deux sites de production que compte le constructeur automobile dans le pays, à savoir l’usine Somaca à Casablanca et celle de Tanger Melloussa, sont dans le top 5 des sites les plus performants du groupe dans le monde.