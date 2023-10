La Bourse de Casablanca a inauguré, les 9 et 10 octobre 2023, deux nouvelles salles des marchés à l’Université Cadi Ayyad à Marrakech. Ceci, en marge des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International qui se tiennent actuellement dans la cité ocre.

Ces salles se situent précisément à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) et à l’École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), relevant de l’université Cadi Ayyad de Marrakech.

Une action qui s’inscrit dans le cadre des trois conventions signées en mai dernier entre la Bourse de Casablanca, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI), la World Federation of Exchanges (WFE) et le Chartered Institute for Securities and Investment (CISI).

Ces partenariats visent, dans leur globalité, à promouvoir l’éducation financière, particulièrement la culture boursière, auprès des étudiants via divers outils. Aussi, ces salles de marchés, équipées en matériel informatique, permettront aux jeunes étudiants de s’initier aux concepts boursiers et de développer leurs connaissances en la matière.