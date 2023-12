Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu, mardi à Rabat, une réunion avec les présidents des Chambres de commerce, d’industrie et de services (CCIS), en présence du secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharaf, consacrée à l’examen des moyens permettant à ces organismes de renforcer leur engagement dans le processus de développement économique et social du Royaume.

Cette réunion a été l’occasion de mettre en avant l’importance des CCIS en tant que levier du développement économique et l’un des acteurs principaux du développement régional.

Elle a permis aussi d’examiner les perspectives d’amélioration du cadre juridique et réglementaire des CCIS régionales, dans le but de renforcer leur capacité à dynamiser les investissements au niveau régional.

L’accent a été également mis sur l’importance de soutenir et d’accompagner les CCIS afin qu’elles soient en mesure de répondre de manière optimale aux attentes de leur usagers, a fait savoir Moucharaf.