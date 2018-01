Infomédiaire Maroc – Le Maroc et l’Union européenne ont procédé, ce mercredi à Bruxelles, au paraphe d’un document qui renforce leur partenariat sur la base de l’accord agricole entre les 2 parties. ‘‘Le paraphe de ce document s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat agricole entre le Maroc et l’Union européenne sur la base de l’accord agricole entre les 2 parties’’, a indiqué Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à l’issue de la signature de ce document qui s’est déroulée en présence également du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch et de l’ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne, Ahmed Réda Chami.

Bourita a souligné qu’il s’agit d’‘‘une étape importante dans un processus qui va se poursuivre dans les prochaines semaines en vue de renforcer ce pilier important de la relation entre le Maroc et l’Union européenne’’.

Rédaction Infomédiaire