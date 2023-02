De fortes pluies parfois orageuses (25-80 mm), de fortes rafales de vent (75-85 km/h) et des chutes de neige au-delà de 1.000m (10-40 cm) sont attendues de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses oscillant entre 50 et 80 mm concerneront, samedi de 02h00 à 22h00, les provinces de Chefchaouen, Tanger-Assilah, Tétouan, Mdiq-Findeq et Fahs-Anjra, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Des pluies de 25 à 40 mm sont également attendues dimanche de 06h00 à 14h00 dans les provinces d’El Jadida, Sidi Bennour, Berrechid et Settat.

Par ailleurs, des chutes de neige au-delà de 1000 m (20 à 40 cm) sont prévues vendredi dans les provinces d’Ifrane, Beni Mella, Azilal, Khénifra, Al Haouz, Ouarzazate, Boulemane et Midelt, a précisé la même source dans une alerte de niveau orange, ajoutant que les provinces de Taroudant, Chichaoua, Taza, Guercif, Sefrou, Al Hoceima et Tinghir connaîtront durant la même période des chutes de neige de 10 à 20 cm. Le même phénomène (10-20 cm de neige) concernera samedi les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Taza, Boulemane et Ifrane.

Des chutes de neige (15 à 40 cm) seront aussi enregistrées dimanche dans les provinces d’Ifrane, Beni Mellal, Azilal, Khenifra, Sefrou, Ouarzazate, Tinghir, Boulemane et Midelt.

D’autre part, des rafales de vent assez fortes (75-85km/h) sont prévues vendredi de 12h00 à 23h00 dans les provinces de Ouarzazate, Tiznit, Taroudant, Tata, Guelmim, Sidi Ifni, Assa-Zag, Guercif, Figuig, Jerada, Nador, Taourirt, Taza, Boulemane, Midelt et Tinghir, tandis que les provinces de Guercif, Jerada, Taourirt, Taza, Chefchaouen, Boulemane, Midelt, Sefrou et Al Hoceima connaitront le même phénomène samedi de 03h00 à 23h00.