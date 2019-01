Infomédiaire Maroc – Des pluies localement fortes et de fortes rafales de vent sont attendues vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, des pluies localement fortes entre 40 à 60 mm intéresseront vendredi de 06H00 à 18H00 les provinces de Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Tétouan, Tanger, Fahs-Anjra, Mdiq, Fnideq, Taounate et Taza, précise DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent, atteignant 85 à 100 km/h, sont prévues vendredi dans les provinces de Chefchaouen, Tétouan, Ouezzane, Taounate et Taza et de 70 à 85 km/h concerneront celles de Tanger, Fahs-Anjra, Mdiq, Fnideq, Larache, Kénitra, Rabat, Salé, Skhirat, Témara, Casablanca, Médiouna, Mohammedia, Sidi-Kacem, Sidi Slimane, El Hajeb, Sefrou, Ifrane, Boulemane, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Midelt, Azilal, Al Haouz, Ouarzazate, Figuig, Guercif, Taourirt, Nador, Berkane, Jerada et Oujda, fait savoir la DMN.

Selon la même source, des chutes de neige (10 à 20 cm) intéresseront le vendredi soir et la journée du samedi les reliefs du haut et du moyen Atlas à partir de 1 500 m, accompagnées d’une baisse de température qui affectera les températures maximales du samedi (Tmax 01/06°C) et les températures minimales du dimanche (min -04/00°C) sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux.

Rédaction Infomédiaire