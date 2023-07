La nouvelle web-série estivale « Alia in Marrakech » promet d’immerger les spectateurs dans la vie trépidante de Marrakech, dévoilant ainsi les différentes facettes de cette ville envoûtante.

Écrite et réalisée par Aouatefe Lahmani, cette production originale M Avenue s’inspire de la célèbre série « Emily in Paris » pour capturer l’essence vibrante et exotique de la ville de Marrakech. Chaque épisode de cette série révélera des histoires passionnantes, des aventures comiques et des moments touchants, et promet de divertir les spectateurs tout en les transportant dans la vie cosmopolite et ensoleillée de la ville Ocre.

Synopsis :

Alia, une femme franco-marocaine passionnée de mode et pleine d’humour, se rend à Marrakech pour se reposer. Lorsqu’elle découvre la M Avenue, un monde fascinant, elle est transportée dans des univers captivants grâce au parcours immersif du Meydene.

Inspirée par cette expérience, Alia décide de rester à Marrakech. Tout en vivant des situations drôles au M Avenue.

Tout au long de ses aventures au M Avenue, Alia devient le témoin privilégié des possibilités infinies qu’offre ce lieu. Elle découvre que la M Avenue est bien plus qu’une simple destination shopping & sorties, mais un espace où la créativité et l’expression de soi sont encouragées. Que ce soit à travers la mode, l’art, la musique ou d’autres formes d’expressions, et surtout un nouveau poumon touristique de la ville de Marrakech.

Cette production audacieuse vise à toucher un large public, avec une attention particulière portée aux Marocains résidant à l’étranger.

La web-série leur offre l’opportunité de redécouvrir leur pays d’origine et de se reconnecter avec les charmes de Marrakech, sa modernité et son ambiance chic et luxueuse.

Découvrez le premier épisode de la série: