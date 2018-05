Infomediaire Maroc – Dans le cadre de sa tournée ouest-africaine visant la mise en place d’un cadre d’accompagnement et de suivi de la demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO, l’Institut Amadeus, Think Tank marocain présidé par Brahim Fassi Fihri, organise le 15 mai dans la capitale ghanéenne Accra, une 3ème conférence en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Think Tank ghanéen IMANI.

Ayant pour thème ‘‘Adhésion du Maroc à la CEDEAO : Vers un renforcement de la communauté Ouest Africaine’’, la conférence d’Accra a pour vocation d’écouter les perceptions et les analyses ghanéennes concernant l’adhésion marocaine.

Par ailleurs, d’autres Etats-membres de la CEDEAO seront représentés avec la participation d’experts sénégalais, ivoiriens, libériens et sierra-léonais.

