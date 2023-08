Citroën Maroc lance l’édition limitée Ami Buggy. Une série de seulement 20 exemplaires sont mis en vente à partir du 24 juillet. Ce nouveau véhicule met en avant l’expertise de Citroën, alliant design et performance à petit prix.

« Le public a eu une réaction enthousiaste lorsque nous avons présenté Ami Buggy Concept et de nombreux clients nous l’ont réclamé. Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir concrétiser l’esprit de ce concept en proposant cette série exclusive Ami Buggy et illustrer une nouvelle fois le potentiel de personnalisation d’Ami. Sans porte, avec un toit découvrable, Ami Buggy permet au conducteur et à son passager de se sentir plus libres et de profiter pleinement de la conduite silencieuse en mode électrique », déclare Laurence Hansen, Directrice Produit et Stratégie chez Citroën.

Ami Buggy : l’aventure au bout des doigts

L’édition spéciale Ami Buggy incarne l’esprit d’aventure et le plaisir d’afficher son style en toute liberté. D’abord, le regard se pose sur sa carrosserie qui a changé de couleur. Khaki teinté masse, elle est en parfait accord avec l’esprit nature et va bien à cette version Buggy qui invite aux balades et loisirs en plein air. Elle prend à l’avant et à l’arrière les renforts de parechoc, les plastrons, les enjoliveurs de feux, sur les côtés les élargisseurs d’aile et les bas de caisse et enfin le béquet arrière, autant d’éléments qui musclent sa silhouette. Des accessoires de protection noirs teintés dans la masse lui donnent de l’assurance et renforcent l’effet de robustesse. Ces équipements noirs signent graphiquement cette version et apportent du contraste avec la nouvelle teinte verte.

En complément, des décors jaune vif animent la caisse et apportent à Ami Buggy éclat et gaîté. Sur le plastron avant, les deux embrèvements sont relevés par des adhésifs jaune saturé. On retrouve cette couleur sur les flèches directionnelles collées sur les passages de roue. Ces éléments techniques, à l’image de ceux utilisés dans l’aviation pour indiquer une fonctionnalité sont ici purement décoratifs.

Pour affirmer encore plus son style, Ami Buggy adopte des jantes 14″ perforées dorées du plus bel effet avec cabochon noir spécifique à cette version. Au centre des roues sont modelés les chevrons emblématiques de Citroën. Ce type de jantes très contrastées se coordonne parfaitement avec la teinte de caisse Khaki.

Un baroudeur passe-partout

En le regardant de plus près, on remarque l’absence de portes et le toit découvrable, de façon à profiter au mieux de l’environnement extérieur et respirer l’air pur cheveux au vent. Montés sur charnières, des tubes métalliques remplacent les portes. Quant au toit découvrable, il est muni d’une capote grise, clin d’œil à la Mehari ou la 2 CV. Cette toile de protection est enroulable, d’une bonne densité, imperméable et traitée anti-UV afin d’abriter le conducteur et son passager du rayonnement solaire ou des intempéries. La capote se fixe tout autour de l’ouverture de toit grâce à des boutons pression. Enroulable, elle peut se ranger simplement à l’arrière des sièges.

Un design pensé « aventure »

Pour répondre aux touches extérieures jaunes, on retrouve cette même couleur déclinée sur plusieurs éléments dans l’habitacle de l’Ami Buggy. Elles soulignent le côté pratique de certains accessoires fonctionnels tels les bacs de rangement, le crochet de sac et les sangles d’ouverture.

Les assises, recouvertes d’un tissu technique enduit noir mis en valeur par des surpiqûres jaunes invitent les occupants à prendre place à bord. Les tapis de sol laissent aussi apparaître des détails jaunes à travers leurs coutures et leur double jonc intérieur.

À tous les esprits libres et amoureux des loisirs en plein air, Ami Buggy promet des balades captivantes pleines d’aventures. Ludique, il sera parfait pour les weekends, les vacances en bord de mer ou dans un écrin de verdure.

Une édition limitée hautement équipée

L’enceinte nomade, légère et Bluetooth « Ultimate Ears Boom » peut être transportée facilement partout. Les mélomanes apprécieront le son puissant et immersif à 360°. Étanche et robuste, dotée d’une autonomie de 15h, elle accompagnera les plus beaux moments en musique. À l’intérieur de l’Ami Buggy, elle se glisse dans une zone spécialement dédiée au niveau tableau de bord, à proximité du volant.

Les futurs clients de « Ami Buggy » recevront des produits dérivés à la ligne « Ami Buggy », dont une montre Ice-Watch et deux autres accessoires, un peigne et un bob. « Ami Buggy » sera ouverte à la réservation en ligne le 24 juillet au prix de 120.000 DH TTC (clé en main). Le stock limité de l’AMI BUGGY disponible à la vente à partir du lundi 24 juillet sera proposé au prix de 120.000 DH clé en main (frais d’immatriculation compris). Cette vente sera lancée uniquement sur le digital à travers la réservation en ligne sur une landing page dédiée.