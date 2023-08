Stellantis annonce des résultats solides pour le premier semestre 2023, établissant de nouveaux records de revenus nets, avec une augmentation de 12% par rapport au premier semestre 2002.

La transition de l’entreprise vers des véhicules électrifiés et définis par logiciel se poursuit avec succès. Le Moyen-Orient et l’Afrique se distinguent en étant les régions les plus rentables et à la croissance la plus rapide pour Stellantis.

La part de marché de Stellantis MEA a atteint 15,1%, soit une augmentation de 3,2 points par rapport au premier semestre 2022. L’objectif est clair : devenir le leader du marché dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique d’ici 2023.

Enfin, Stellantis MEA joue un rôle exclusif dans le développement et la production d’objets de micro-mobilité électrique pour le groupe Stellantis.