Des conventions de partenariat pour l’accompagnement des porteurs de projets ont été signées, mardi à Rabat, entre le ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et des acteurs publics et privés. Signées dans le cadre de la cérémonie de lancement du programme « Ana Moukawil » pour l’accompagnement de 100.000 entrepreneurs, porteurs de projets, auto-entrepreneurs, unités économiques informelles et très petites entreprises, ces conventions offriront aux bénéficiaires un accompagnement intégré et gratuit, ainsi que des aides ciblées sous forme de chèque conseil, chèque formation, chèque gestion ou subvention de loyer. Il s’agit de deux conventions signées avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), pour accompagner les étudiants dans le cadre de la valorisation de la recherche et l’innovation autour de la thématique de l’entreprenariat et la création de synergies.