Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) tiendra une réunion de communication, le 21 juin, pour présenter les conclusions de son avis intitulé « Améliorer la prise en charge des urgences médicales pour préserver et sauver des vies et contribuer à assurer des soins de qualité pour tous ».

Le discours d’ouverture sera prononcé par Ahmed Reda Shami, président du CESE, qui soulignera l’importance de ce sujet dans le contexte de la transformation du système de santé du pays.

Dans un document, dont InfoMédiaire détient une copie, Shami souligne que l’amélioration du système de soins médicaux d’urgence est essentielle pour garantir le droit à la vie, l’accès aux traitements et aux soins de santé de qualité. Il y indique également l’importance de la qualité des services d’urgence médicale pour l’attractivité du pays aux investissements étrangers, aux événements internationaux et au tourisme.

Le président du Conseil reconnait les défis auxquels les établissements de santé sont confrontés, tels que la coordination défectueuse, l’arrivée lente des ambulances, le surpeuplement des services d’urgence et le manque de personnel médical spécialisé. Ahmed Reda Shami explique que les urgences médicales ne discriminent personne et que des interventions rapides et appropriées peuvent faire la différence entre la vie et la mort.

Autre point important, l’identification des lacunes dans le système actuel, telles que la coordination insuffisante entre les services, l’organisation médicale des services d’assistance médicale d’urgence (SAMU), les carences dans le transport sanitaire, l’absence de normes obligatoires et la pénurie de personnel qualifié. À cela s’ajoute la sensibilisation et la formation du public en matière de premiers secours.

À cette occasion, le CESE va mettre le point sur la nécessité d’améliorer les services de soins médicaux d’urgence, notamment en renforçant les moyens des SAMU, en investissant dans les solutions numériques, en établissant des normes obligatoires, en améliorant le transport sanitaire et en promouvant la sensibilisation du public.

Le discours du président du CESE sera suivi d’une présentation détaillée des recommandations par Jawad Shuaib, président de la Commission permanente des questions sociales et de la solidarité et rapporteur sur le sujet. La réunion sera également l’occasion de partager les résultats d’une consultation civique menée auprès du public, mettant en évidence les expériences et les préoccupations des citoyens en matière de soins médicaux d’urgence.