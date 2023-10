Des décideurs et experts ont mis en évidence, samedi à Benguérir, la portée stratégique des industries culturelles et créatives (ICC), en plein essor partout dans le monde, et leur grande importance pour le développement socio-économique en Afrique.

L’ouverture de cette manifestation a notamment été marquée par une allocution du Conseiller royal, André Azoulay. « Je voudrais commencer par vous dire mon immense fierté d’être ici avec vous ce soir…nous sommes ici à Benguérir dans un Maroc que nous avons rêvé tellement longtemps. Votre université Messieurs les présidents nous donnent cette très grande chance de mesurer ce que mon pays peut faire, sait faire, dit et partage avec tous les autres. Je suis très fier (même si ceci est loin de notre sujet) des voix africaines. Quel bonheur de pouvoir nous rassembler pour dire notre africanité… »

Azoulay a mis en lumière le potentiel du Maroc dans ce domaine, lançant par la même occasion un appel « pour développer l’industrie culturelle nationale et la porter aux standards mondiaux ». Par ailleurs, le Conseiller royal a invité l’ensemble des acteurs du continent à se mobiliser pour le développement de la culture africaine.

« La culture génère, aujourd’hui, plus de 3% du PIB mondial, près de 6% du total des emplois que notre monde crée. C’est une immense richesse que cet univers (la culture, NDLR), apporte, propose, invite chacun de nous », a-t-il déclaré.

Tenue en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, cette conférence a été organisée à l’initiative de la Société financière internationale (IFC) et de l’UM6P.