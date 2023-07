La première écloserie de poissons marins au Maroc sera érigée dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. La cérémonie dédiée au lancement des travaux de construction de ce projet a été tenue, mardi dans la commune de Gueznaya, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Sur une superficie de 2,28 hectares, ce projet structurant pour le secteur aquacole national envisage un investissement de 120 millions de dirhams, pour doter l’amont de la chaîne de valeur d’une source d’approvisionnement en alevins. La production d’alevins est considérée comme un levier d’intégration déterminant pour sécuriser la viabilité des projets aquacoles spécialisés dans la pisciculture.

Il s’agit du premier projet de production de semences de poissons au Maroc pour lequel l’Etat accorde un appui financier sous forme d’une prime à l’investissement aux fins d’acquisition des équipements d’écloserie à hauteur de 20 millions de Dirhams.

Cette première écloserie marine au Maroc produira jusqu’à 30 millions d’alevins locaux de qualité supérieure de dorade, de bar et de maigre et d’autres espèces intéressant les fermes aquacoles nationales.

Il est à souligner que le développement durable du secteur aquacole à l’échelle nationale repose, entre autres, sur le renforcement de tout l’écosystème lié à cette activité, particulièrement la disponibilité et l’accessibilité sur le marché national des principaux intrants en l’occurrence, la semence (les alevins) d’une qualité alignée avec les normes et standards internationaux, à un coût permettant la compétitivité et la durabilité des entreprises aquacoles.