Une convention-cadre de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, visant le renforcement de la convergence et de la complémentarité entre les programmes sectoriels dans les domaines sanitaire et social, à travers la création de centres médico-sociaux.

Cette convention, dont la cérémonie de signature a été présidée par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb et la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, intervient en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui accorde un intérêt particulier aux catégories sociales en situation difficile, souligne un communiqué conjoint.

Cet accord s’inscrit, également, dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental, dans son volet relatif au renforcement des piliers de l’Etat social, notamment pour combler le manque enregistré dans les centres de santé sociaux destinés aux personnes à besoins spécifiques, et en harmonie avec l’engagement du Royaume à répondre aux objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

Ladite convention vise aussi à établir un cadre de coopération et de partenariat entre les deux ministères, en vue de renforcer la convergence et la complémentarité entre les programmes sectoriels dans les domaines sanitaire et social, à travers la création des centres médico-sociaux communs, souligne la même source.

En vertu de ce partenariat, les deux parties ambitionnent de créer des centres médico-sociaux à raison d’un centre dans chaque préfecture ou province, équipés de services médicaux et sociaux, outre des services communs, indique le communiqué, notant que les deux ministères se sont engagés à mobiliser leurs ressources matérielles et humaines afin de diversifier l’offre des services médicaux et sociaux, et ce dans le but de les rapprocher des personnes à besoins spécifiques, et d’améliorer l’accès de cette catégorie aux services médicaux et sociaux.