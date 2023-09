Le chiffre d’affaires (CA) consolidé d’Aradei Capital s’est établi à 295,3 millions de dirhams (MDH) au titre du 1er semestre 2023 (S1-2023), contre 230,1 MDH à la même période de l’année précédente, soit une progression de 28,3%.

Cette croissance est générée à près de 60% par le nouveau périmètre de la foncière suite aux livraisons réalisées au second semestre 2022, soit 4 établissements de santé par Akdital Immo, un immeuble de bureau Prism et deux extensions, Atacadao Meknès et Atacadao Inezgane, indique l’entreprise dans un communiqué sur les indicateurs financiers au 2e trimestre 2023.

Le CA social se situe à 95,4 MDH au 30 juin 2023, comparativement à 79,7 MDH au 30 juin 2022, soit une progression de 19,7%, ajoute la même source.

L’investissement global réalisé par la foncière au titre du S1-2023 s’élève à 238 MDH, à savoir Akdital Immo (près de 120 MDH), livraison de 4 établissements de santé fin 2022 et nouveaux investissements sur les villes de Khouribga, Benguérir et Errachidia. Il s’agit aussi d’investissements relatifs à Aradei Capital (environ 118 MDH), dont le développement de Sela Park Casablanca, l’acquisition d’un nouveau foncier pour l’extension de Sela Gallery Rabat et la finalisation des livraisons réalisées fin 2022, à savoir Prism et les extensions des Atacadao (Inezgane et Meknès).

Pour l’endettement brut, il s’élève à près de 3 milliards de dirhams (MMDH) au 30 juin 2023, précise le communiqué, notant que l’évolution par rapport à fin 2022 de +187,3 MDH résulte d’une stratégie dynamique de diversification et d’optimisation des coûts de financement, sécurisée en septembre 2022, en plus de refinancement d’actifs opérationnels et financement bancaire pour les projets de développement.

L’endettement net (intégrant la trésorerie disponible) s’élève, quant à lui, à plus de 2,6 MMDH au 30 juin 2023.