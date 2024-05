Le groupe Société Générale vient de publier ses résultats au premier trimestre de l’année 2024. En se référant à ces résultats en termes de produit net bancaire (PNB), la banque a réalisé un chiffre d’affaires quasi stable (-0,4%) en s’établissant à plus de 6,6 milliards d’euros entre janvier et mars 2024 par rapport à la même période l’an dernier.

Ces chiffres sont légèrement supérieurs aux attentes des analystes alors que la filiale marocaine, qui s’apprête à passer sous le giron de Saham, dispose d’une solidité financière en comparaison avec ses consœurs africaines en termes de PNB, générant ainsi l’équivalent de 122 millions d’euros. De ce fait, elle a fait mieux par rapport aux filiales africaines en se référant au PNB réalisé, notamment en Côte d’Ivoire ayant généré 93 millions en plus de 48 millions d’euros en Algérie, 43 millions pour le Sénégal et 42 millions pour la Tunisie.

Un poids en termes de revenus, crédits et dépôts collectés

Cette performance est attribuable aussi à son poids en termes de revenus et crédits distribués en plus des dépôts collectés. Dans ce sens, sur 24,7 milliards d’euros d’encours de crédits distribués sur le marché « Afrique et autres », plus de 8,2 milliards d’euros ont été réalisés au Maroc, soit l’équivalent de 33%.

De surcroit, sur 27,2 milliards d’euros d’encours de dépôts collectés dans cette région, plus de 7,2 milliards sont générées au Maroc, soit une part égale à 27%.

Pour les crédits distribués par la Société Générale en Afrique, le Maroc fait mieux que la Côte d’Ivoire (3,6 milliards d’euros), la Tunisie (1,8 milliard), l’Algérie (1,6 milliard), le Sénégal (1,5 milliard) ou encore le Cameroun (1,1 milliard). Idem pour les dépôts, la filiale marocaine devance également les filiales ivoirienne (3,9 milliards d’euros), algérienne (2,7 milliards), sénégalaise (2 milliards), camerounaise (1,8 milliard) et tunisienne (1,8 milliard).