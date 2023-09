Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Fenie Brossette s’est élevé à 307 millions de dirhams (MDH) à fin juin dernier, en hausse de 9% par rapport à la même période de 2022.

Cette performance est portée par l’ensemble des activités (négoce, automobile et industrie & BTP – bâtiment et travaux publics), explique Fenie Brossette dans un communiqué. Pour le seul deuxième trimestre 2023, le CA a atteint 156 MDH, contre 146 MDH durant la même période un an auparavant.

S’agissant de l’endettement net consolidé, il s’est établi à 53 MDH au T2-2023, en hausse de 13 MDH comparativement au 2ème trimestre de 2022, en raison d’un besoin supplémentaire en fonds de roulement.

Côté perspectives, Fenie Brossette poursuit sa dynamique de croissance grâce à la valorisation de son savoir-faire et le développement de ses nouveaux métiers, renforçant ainsi sa position de leader sur ses secteurs d’activité.