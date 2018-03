Infomédiaire Maroc – Agora Rabat Salé organise la 1ère ‘‘Biennale d’Architecture, Ville et Culture’’, manifestation culturelle citoyenne et participative qui démarrera le 23 mars 2018. Portée par une équipe jeune et animée par des commissaires d’expositions issus de divers horizons, cet évènement, ludique et gratuite, traitera du thème de l’‘‘Entre-Deux, entre Afrique et Europe, entre terre et mer, entre connu et inconnu…’’.

La Biennale ambitionne d’ouvrir au public un lieu symbolique : Agora Expo, située sous le pont Hassan II, au coeur de la vallée du Bouregreg, reliant les villes de Rabat et Salé.

Et pour sa 1ère édition, Agora Expo invitera une trentaine d’architectes, d’artistes, une dizaine d’écrivains, une centaine d’étudiants et lycéens mais également le grand public, à réfléchir et débattre autour des préoccupations liées à la Ville, au destin de l’espace urbain. Plus de 13 nationalités seront représentés.

Rédaction Infomédiaire