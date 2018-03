Infomédiaire Maroc – Le Maroc a été sollicité, hier à New York, pour l’examen de l’exposé du Nigéria et du Soudan sur la situation de la femme dans ces pays africains lors de la 62ème la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW62), attestant des avancées et de l’expertise dont le Royaume dispose dans ce domaine.

“Le choix du Maroc s’explique par la longue expérience dont il dispose en matière de protection des droits des femmes et des filles, et en tenant compte des progrès qu’il a réalisés dans l’autonomisation des femmes”, a déclaré la ministre nigériane de la Femme et du Développement social, Aicha Al Hassan, qui a salué les réalisations du Royaume dans la promotion de la situation de la femme.

Pour sa part, la directrice des Projets et de la programmation au ministère soudanais de la Solidarité et du développement social, Farida Al Banna, a indiqué que la décision de solliciter le partenariat du Maroc émane de l’expérience pertinente que le Royaume a accumulée en la matière ces dernières années.

Rédaction Infomédiaire