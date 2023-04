L’activité touristique a enregistré un total des arrivées aux postes frontières d’environ 1,9 millions de touristes à fin février 2023, ce qui correspond à une évolution positive de +464%, comparativement à une année auparavant, selon l’Observatoire du tourisme.

Cette évolution se répartit entre les touristes étrangers (TES) avec une hausse de 703% et les Marocains résidant à l’étranger (MRE) avec 324%, précise l’Observatoire dans ses statistiques du mois de février.

S’agissant du taux de récupération par rapport à la même période de 2019, il a atteint 117% en termes des arrivées de touristes (149% pour les MRE et 99% pour les TES).

Par marchés émetteurs, l’Espagne a affiché le taux de récupération le plus élevé par rapport à janvier-février 2019 soit 136%, suivi du Royaume-Uni (125%) et de l’Italie (103%), tandis que l’Allemagne a connu le taux de récupération le plus faible soit 60%.