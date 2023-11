Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et la Maison de l’Artisan ont signé, ce mercredi à Rabat, deux conventions de partenariat avec Royal Air Maroc (RAM) et UPS Maroc pour appuyer la compétitivité des acteurs de l’Artisanat.

Ces conventions visent notamment l’application de tarifs préférentiels au transport international des produits de l’artisanat marocain au profit des acteurs inscrits dans le Registre national de l’artisanat (RNA) et le Registre local des exportateurs des produits de l’artisanat (RLEPA). Elles s’inscrivent dans les efforts du ministère visant à accroître les exportations des produits de l’artisanat.

A cette occasion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a mis en exergue l’importance culturelle et économique du secteur de l’artisanat qui contribue à hauteur de 7% du Produit intérieur brut (PIB) et emploie 2,4 millions de personnes (près de 22% de la population active).

Les exportations du secteur ont atteint un record historique de 1 milliard de dirhams en 2022, une tendance maintenue en 2023 avec une croissance de 8% par rapport à 2022.