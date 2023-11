Deux conventions de partenariat ont été signées, ce mercredi à Rabat, pour la mise en place d’écosystèmes de qualité dans les domaines de l’automobile, de la chimie et de la parachimie et ce, dans le cadre de la 23e édition de la Semaine nationale de la qualité.

La première convention de partenariat relative à la mise en place d’un écosystème de qualiticiens du secteur automobile a été signée par le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufiq Moucharraf et le président de l’Association marocaine pour l’industrie et la construction de l’automobile (AMICA), Hakim Abdelmoumen.

La deuxième convention de partenariat est relative, quant à elle, à la mise en place d’un écosystème qualité du secteur de la chimie et de la parachimie et a été signée par Moucharraf et le président de la Fédération de la chimie et de la parachimie (FCP), Abed Chagar.

Ces écosystèmes de qualité ont notamment pour vocation de renforcer la qualité de l’offre au niveau de l’industrie nationale, tant sur le plan du produit fabriqué que sur le plan managérial et celui des compétences et des ressources humaines, en vue de positionner le Maroc comme centre d’excellence dans les secteurs concernés et de permettre aux professionnels d’être plus compétitifs et en mesure de répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Le coup d’envoi de la 23e édition de la semaine nationale de la qualité a été donné, ce mercredi à Rabat, sous le thème « Une politique nationale de la qualité au service de la compétitivité », à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce.