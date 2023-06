Le Réseau Parlementaire du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, en collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), le Parlement marocain et le ministère de l’Économie et des finances, organise une visite de terrain au Maroc afin de permettre aux députés de différents pays d’acquérir une solide compréhension des priorités de développement du Royaume, d’interagir avec les principales parties prenantes et de partager leurs connaissances sur les expériences de développement propres à leur pays.

Le programme, connu sous le nom de « Parlementaires sur le terrain », a été mis en place dans la perspective des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International qui se tiendront dans le courant de l’année à Marrakech (du 9 au 15 octobre). Du 4 au 7 juin 2023, les membres de la délégation auront ainsi la possibilité de rencontrer les principaux responsables et parties prenantes, notamment des représentants du Parlement du Royaume du Maroc, du Ministère de l’Économie et des Finances et de Bank Al-Maghrib. La délégation rencontrera également des représentants du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que des membres de la société civile et des acteurs du secteur privé du pays. Par ailleurs, au cours de cette mission de quatre jours, la délégation visitera des projets financés par le Groupe de la Banque mondiale et rencontrera les bénéficiaires de ces projets.

Les visites et les réunions se concentreront sur des questions essentielles pour l’ensemble des pays représentés, telles que le changement climatique, la pénurie d’eau, le développement humain, l’inclusion des jeunes et le soutien au développement du secteur privé.

La tenue de cette mission au Maroc est une étape importante dans la préparation des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI de 2023 à Marrakech, durant lesquelles le Réseau parlementaire organisera un Forum parlementaire mondial.

Le Réseau Parlementaire offre une plateforme indépendante aux parlementaires de plus de 140 pays pour plaider en faveur d’une responsabilité et d’une transparence accrues des institutions financières internationales ainsi que du financement du développement multilatéral. Fondé en 2000, le Réseau Parlementaire cherche à impliquer les législateurs du monde entier dans la mission commune de relever les défis de la bonne gouvernance et de la pauvreté, tant dans leur pays d’origine qu’à l’étranger.

Depuis 2001, le programme « Parlementaires sur le terrain » offre aux parlementaires un accès unique aux bureaux nationaux du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, aux programmes et aux projets qu’ils soutiennent, ainsi qu’aux parlementaires et aux responsables du pays hôte, afin qu’ils puissent tirer parti de l’expérience, des résultats et des priorités du pays hôte en matière de développement.