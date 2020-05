L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a procédé à la mise en place et à l’activation du service de bureau d’ordre électronique, afin d’assurer la continuité de ses prestations dans un contexte sanitaire marqué par la propagation de la Covid-19.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des mesures prises afin d’améliorer et d’assurer une continuité des services au profit des usagers et des partenaires institutionnels, conformément aux directives afférentes à la gestion des administrations et établissements publics dans le contexte d’urgence sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, affirme l’ANAM dans un communiqué.

Mis en place sur recommandation de l’Agence de développement du digital (ADD), ce bureau d’ordre électronique est accessible via l’adresse (https://courrier.gov.ma/virtualbo/), précise le communiqué

Ce nouveau service permettra aux usagers, aux professionnels et aux administrations d’introduire leurs correspondances administratives à distance, en échange d’un accusé de réception numérique qui leur sera fourni via cette plateforme administrée par l’ADD, explique-t-on.

A travers ce bureau d’ordre électronique, l’ANAM vise à renforcer davantage ses services en lignes en faveur des citoyens, des usagers et des partenaires institutionnels et à assurer la dématérialisation progressive de l’ensemble des flux et des échanges d’informations, de données et des documents conformément à sa stratégie 2020-2024, conclut la même source.