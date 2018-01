Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de sa mission de protection, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale met en place une solution, de gestion et de traitement des réclamations des assurés (réclamations, accusés de réception, notifications par e-mail, numéro de dossier, informations complémentaires…).

La plateforme permet ainsi la dématérialisation du processus de gestion des réclamations afin de promouvoir une politique de proximité et de servir au mieux l’assuré. Et à cet effet, l’ACAPS et les entreprises d’assurances ont convenu d’abandonner les échanges par écrits afin de privilégier l’utilisation de cette plateforme.

Par ailleurs et afin de favoriser une résolution rapide des réclamations, l’ACAPS et les assureurs ont fixé, d’un commun accord, des délais de réponse réduits selon différents cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la réclamation.

Rédaction Infomédiaire