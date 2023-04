Dès la publication, le 23 février dernier, du décret relatif à l’application des dispositifs de la « nouvelle charte de l’investissement », Attijariwafa bank, en tant qu’acteur économique engagé et partenaire de référence des entreprises, a aussitôt enclenché une importante tournée nationale baptisée les « Dynamiques Régionales de l’Investissement ».

Cette tournée, qui a eu lieu du 28 février au 21 mars 2023 à travers l’ensemble des Régions du Royaume avec la mobilisation du top management de la banque et la participation de plusieurs experts partenaires, a été marquée par une présence massive de tout l’écosystème entrepreneurial dans chacune des étapes, qu’il s’agisse d’acteurs publics régionaux, du réseau associatif, et surtout de très nombreux entrepreneurs et investisseurs.

Saluée par ces derniers, cette initiative d’Attijariwafa bank avait pour objectif de promouvoir la nouvelle charte et d’en démystifier le contenu : les axes de la loi-cadre, les dispositifs de soutien à l’investissement, les objectifs visés, les avantages accordés aux investisseurs, le mode de gouvernance.

Ces rencontres ont été, également, l’occasion de présenter le dispositif d’accompagnement spécifique mis en place par Attijariwafa bank sur les volets financier et non-financier pour soutenir les ambitions des entreprises et les accompagner dans leurs projets d’investissement.

À chaque escale, les dispositifs de la nouvelle charte et les incitations qu’elle prévoit ont suscité de vives interactions et échanges avec les entreprises pour comprendre et approfondir les critères d’éligibilité, les différentes primes prévues, leur mode de calcul et conditions d’application. Des simulations concrètes, une vulgarisation des définitions et des one-to-one avec les entreprises ont permis de couvrir l’ensemble des interrogations.

Ces retrouvailles régionales sous le signe de l’investissement, moteur du développement économique et social, ont été l’occasion de rappeler son rôle majeur dans la modernisation des infrastructures du pays, l’accroissement de la productivité, la stimulation de l’innovation, la création d’emplois et la réduction des disparités sociales et régionales, au bénéfice des entreprises et des citoyens.

Tous ces objectifs viennent répondre concrètement aux fondamentaux de la nouvelle trajectoire tracée pour l’économie marocaine sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, avec comme ambition ultime de hisser à deux tiers la part du privé dans le mix d’investissement global.

Attijariwafa bank continuera à déployer tous les efforts pour promouvoir cette nouvelle charte de l’investissement et surtout de contribuer de manière volontariste à sa mise en œuvre en accompagnant massivement les entrepreneurs et investisseurs dans leurs projets.