Le groupe OCP a franchi une étape significative dans la mise en œuvre de son Programme d’Investissement Vert 2023-2027, en réalisant avec succès un Eurobond pour un montant record de 2 milliards de dollars. Il s’agit de la plus importante transaction jamais réalisée par le géant marocain des phosphates.

Selon des informations de l’Infomédiaire, la nouvelle émission se compose de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, avec des montants réalisés respectifs de 1,25 milliard USD et 750 millions USD. Les coupons attractifs de 6,75% et 7,50% pour les tranches à 10 et 30 ans reflètent la confiance des investisseurs dans la solidité financière et les perspectives de croissance durable d’OCP.

Ce financement record soutiendra la mise en œuvre de l’ambitieux Programme d’Investissement Vert du groupe, visant à augmenter la production d’engrais verts, à passer à une utilisation complète d’eaux non conventionnelles, et à atteindre une capacité de production d’énergie renouvelable de 5 gigawatts pour réduire l’empreinte carbone de l’entreprise.