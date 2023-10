Le groupe Attijariwafa bank, en ligne avec sa vocation d’appui à l’entrepreneuriat vient d’inaugurer un nouveau centre « Dar Al Moukawil » à Agadir, la 20e plateforme de cet écosystème au niveau national.

Un nouveau centre « Dar Al Moukawil » a ouvert ses portes, ce lundi, à Agadir, dans l’objectif d’accompagner les commerçants, les artisans et les porteurs de projets ainsi que les entrepreneurs et TPE dans leur développement, en leur offrant des services d’accompagnement et de conseils personnalisés.

Ce 20ème centre de « Dar Al Moukawil » qui vient de gratifier cet écosystème à destination des entrepreneurs et des porteurs de projets au niveau national a été inauguré par une délégation présidée par Mohamed El Kettani, PDG d’Attijariwafa Banket constituée d’Ahmed Hajji, Wali de la région Souss-Massa, Karim Achengli, Président du Conseil régional Souss-Massa et Driss Boutti, Président de l’union régionale de la CGEM Souss-Massa en plus d’autres acteurs et opérateurs économiques. Cette seconde plateforme au niveau de la région Souss-Massa a été lancée après celle d’Ait Melloul, premier centre « Dar Al Moukawil » lancé depuis juin 2017, au niveau national.

Dar Al Moukawil : 365.000 entreprises et porteurs de projets déjà accompagnés

« En tant qu’institution, Attijariwafa Bank est fidèle à sa vocation de force motrice de développement économique en faveur des jeunes entrepreneurs et des porteurs de projets conformément aux orientations royales à travers la mise en place de l’écosystème « Dar Al Moukawil », a souligné Mohamed El Kettani, PDG d’Attijariwafa Bank.

Au total, 365.000 entreprises et porteurs de projets ont été accompagnés par ce réseau. « Ce programme de Dar Al Moukawil qui a bouclé sept ans d’existence a un incident direct sur la sphère entrepreneuriale, d’une part à travers l’appui à l’esprit de l’initiative, d’autre part, via la mobilisation d’une offre intégrée de services en faveur des catégories ciblées au-delà des solutions financières et bancaires », a précisé Mohamed El Kettani.

À travers ce nouveau centre, les petites entreprises existantes ou en cours de création, clientes ou non de la banque, ont accès gratuitement à des séances de formation quotidiennes, des mises en relation d’affaires avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, à une mine d’informations utiles et du conseil sur-mesure fourni par des conseillers spécialisés afin de les aider à concrétiser et à réussir leurs projets.