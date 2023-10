À l’occasion du mois d’octobre, dédié à la sensibilisation au cancer du sein, le Conrad Rabat Arzana a choisi d’honorer cette cause en proposant une expérience inédite : un Tea-Time Rose à savourer au « Feuillage » et un moment de détente ultime au sein de son SPA.

Le « Feuillage », reconnu pour son art de la table et son ambiance feutrée, se pare de nuances rosées, symbole puissant de cette cause majeure. Dans un décor raffiné, les invités sont conviés à découvrir un ensemble de mets délicats infusés de rose, d’hibiscus et de baies.

Pâtisseries, sandwiches et desserts, tous arborent fièrement des nuances rosées, rappelant la cause soutenue. Après ces délices gourmands, le Conrad SPA invite à la relaxation. Une immersion de 40 minutes dans les vapeurs apaisantes d’un hammam aux produits haut de gamme attend les convives. Mieux encore, une seconde séance est offerte, permettant de partager ce moment d’évasion avec un être cher.

Chaque passage se conclut par une délicate attention. En partant, un souvenir sous forme de miniatures de produits Maroc est offert, rappel élégant de ce moment partagé en l’honneur d’une cause si importante.

Par cette initiative d’octobre, l’établissement entend offrir bien plus qu’une simple expérience: c’est une invitation à la conscience et à l’empathie, mettant en lumière l’importance de la sensibilisation à cette maladie. En choisissant cette thématique, le Conrad Rabat Arzana souhaite rendre hommage à toutes les femmes touchées par cette maladie et sensibiliser ses hôtes à l’importance de cette cause.