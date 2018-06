Infomédiaire Maroc – Le Ciaumed (Centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique) et Marocmétrie ont célébré, récemment, le 10ème anniversaire de la mesure d’audience automatique de la télévision au Maroc.

Cette soirée s’est déroulée en présence de la HACA (Haute autorité de la communication audiovisuelle), du Ministère de la Communication et des membres du CIAUMED (SNRT, Soréad 2M, le GAM (Groupement des annonceurs du Maroc), SNRT Régie et l’UACC (Union des agences conseil en communication) ainsi que de Médiamétrie et de LMS/CSA.

A cette occasion, les intervenants ont souligné les progrès réalisés grâce à cette mesure en matière de programmation et de commercialisation des espaces publicitaires.

Tout commence en 2006, quand CIAUMED lance un appel d’offres international pour sélectionner un opérateur pour la mesure automatique des audiences de la télévision au Maroc. Cet appel d’offres est remporté par Marocmetrie.

Le 28 mars 2008, les premiers résultats quotidiens d’audience TV au Maroc sont livrés. Ils reflètent la consommation TV d’un panel de 750 foyers équipés TV, soit environ 3 000 individus de 5 ans et plus représentatifs de la population marocaine.

En 2017, le CIAUMED renouvelle sa confiance à Marocmétrie pour une durée de 6 ans. Marocmétrie met en place un système de production conforme au nouveau cahier des charges (structure du panel, nombres de répondants,…).

Dès 2018, le panel évolue vers plus de précision ; il compte désormais plus de 1 000 foyers, soit environ 4 000 individus, dont la consommation TV est mesurée via un audimètre nouvelle génération : le TVM3. La technologie du fingerprinting* est alors utilisée en complément du watermarking**. Marocmétrie livre les résultats d’audience de la veille dès 9 heures du matin.

Le Maroc dispose ainsi d’un système de mesure à la pointe de l’innovation. Rappelons d’ailleurs que seuls le Maroc et l’Afrique du Sud disposent à ce jour d’une telle mesure sur le continent africain.

Une collaboration de qualité entre les équipes du Ciaumed et de Marocmétrie garantit la fiabilité de la mesure. Elle permettra de continuer à faire évoluer le système de mesure pour l’adapter aux développements que connait le secteur de l’audiovisuel et à l’évolution des comportements qui en résulte.

IM