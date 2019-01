Infomédiaire Maroc – Le Centre de monitoring et de Contrôle des Médias audiovisuels au Mali, fruit de la coopération avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc (HACA), a été inauguré mardi Bamako.

Équipé de technologies de dernière génération, ce centre va désormais permettre à la Haute Autorité de la Communication du Mali, (HAC) de suivre et d’archiver, en temps réel, tous les programmes diffusés par les radios et les chaines de télévision dans le district de Bamako dans un premier temps, puis sur l’ensemble du territoire de Mali.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de la HACA, Benaissa Asloun a souligné que le lancement du Centre de monitoring et de Contrôle des Médias audiovisuels au Mali est l’illustration de la convergence qui existe entre la HACA et la HAC en tant qu’institutions indépendantes mobilisées en faveur du droit des citoyens à une communication audio-visuelle libre, éthique et respectueuse des valeurs du pluralisme politique et de la diversité culturelle, sociale et religieuse.

Et d’ajouter que l’installation dans les locaux de la HAC du Mali de la solution technique et informatique du monitoring des programmes audiovisuels, développée par les ingénieurs de la HACA reflète « ce que nous pouvons faire ensemble dans le cadre d’un partenariat expert, diversifié et tourné vers l’avenir ».

Il s’agit de HACA médias solutions (HMS), une solution développée avec l’expertise de la HACA et brevetée à l’échelle nationale et internationale, a-t-il expliqué, notant que HMS permet au régulateur de parfaitement assurer le suivi des programmes édités par les services télévisuels et radiophoniques opérant sur le territoire national.

Les prestations réalisées tel que prévu par le contrat d’acquisition, signé entre la HACA et la HAC à Rabat en 2018, portent notamment sur l’installation de la salle technique permettant l’enregistrement de 36 services radiophoniques FM, 24 services télévisuels et la mise en place d’un serveur pour l’exploitation des programmes, a poursuivi le DG de la HACA.

Il est question également de la fourniture et l’installation des logiciels, ainsi que la formation des agents de monitoring de la HAC au nombre de 12 personnes en plus de la formation des responsables de la maintenance de la salle technique, a-t-il souligné.

« A partir d’aujourd’hui la HAC peut rejoindre le club amical des régulateurs qui utilisent déjà la HACA Médias Solutions dont font partie les régulateurs de Belgique, du Tchad, de Mauritanie, du Sénégal, du Bénin, de Tunisie, du Niger et du Togo », a-t-il ajouté.

