Infomédiaire Maroc – L’économie allemande a frôlé la récession, fin 2018. Selon Destatis, l’office de la statistique, le quatrième trimestre s’est probablement soldé par une modeste croissance, après la contraction de 0,2% du produit intérieur brut au troisième trimestre, sa première contraction d’un trimestre sur l’autre depuis 2015. L’économie allemande aurait ainsi évité une récession technique, caractérisée par deux trimestres consécutifs de contraction de l’activité, sur la fin d’année.

Et sur l’ensemble de 2018, l’économie allemande a enregistré une croissance de 1,5%, le taux le plus faible en cinq ans et qui marque un net ralentissement par rapport à 2017, selon une estimation préliminaire publiée mardi par Destatis. La première puissance économique européenne est confrontée au ralentissement de la croissance mondiale, aux tensions commerciales déclenchées par la politique protectionniste du président américain Donald Trump et au risque d’un retrait désordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne en mars prochain.

Rédaction Infomédiaire