La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a participé, pour la première fois, à une mission d’information à l’occasion du scrutin présidentiel organisé au Togo le 22 février.

La délégation de la HACA, conduite par son Directeur Général, Benaïssa Asloun, et composée également de Talal Salahdine, Manager des affaires africaines et internationales, s’est rendue à ce propos à Lomé du 18 au 24 février à l’invitation de son homologue togolaise, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et la Communication (HAAC), indique mardi un communiqué de la HACA.

Aux côtés de délégations des régulateurs des médias du Bénin, du Burkina et du Mali, la délégation de la HACA a pris part aux nombreuses réunions et différents briefings concernant l’ensemble des dispositions prises par la HAAC, fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale dans les médias, ajoute-t’on de même source.

A l’occasion de cette mission d’information, la délégation marocaine a effectué des visites de terrain et à assisté aux séances d’écoute et de visionnage afin de prendre connaissance des modalités de validation des messages politiques audio et vidéo des candidats, tous destinés à la diffusion sur les antennes des médias publics, ainsi que de répartition des temps d’antenne par candidat.

Par ailleurs, les délégations invitées, toutes membres du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), ont été reçues le mercredi 19 février, par Tchambakou Ayassor, Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), principale autorité administrative en charge de l’organisation et la supervision du scrutin sur l’ensemble du territoire.

Le Directeur Général de la HACA, ainsi que les autres chefs des délégations des instances de régulation africaines participant à la mission, ont pris part à la nuit électorale, organisée au siège de la CENI, au soir du jour du scrutin.

Le programme de la délégation marocaine a également porté sur des visites d’information auprès des médias du pôle audiovisuel public togolais, la TVT (télévision togolaise) et Radio Lomé, ainsi que dans les bureaux de certains médias privés, dont le groupe médias New World, premier groupe audiovisuel privé togolais, composé de 11 chaînes de télévision ou encore Radio Pyramides, l’une des plus écoutées au niveau de la région de Lomé, conclut le communiqué