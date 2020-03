L’Agence urbaine de Rabat-Salé a annoncé l’adoption du mode visio-commissions pour la gestion des autorisations de construire et de lotir.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des mesures de précaution et de prévention visant à limiter la propagation du Coronavirus (Covid-19) et à assurer la continuité du service public, indique un communiqué de l’agence.

En outre, l’agence porte à la connaissance des partenaires, des professionnels et des citoyens que l’ensemble des prestations fournies sont désormais et exclusivement assurées via son site web “aurs.org.ma”, a-t-elle ajouté.

Il s’agit en effet de la demande, le paiement et l’octroi de la note de renseignement urbanistique, le paiement des prestations dues à cette agence urbaine, la pré-instruction des autorisations de construire et de lotir, la demande et paiement de tirage plans, ainsi que le dépôt et le traitement des requêtes et des réclamations.