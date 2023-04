Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a passé en revue, mardi à Rabat, les principaux projets sur lesquels travaille son département pour renforcer le réseau autoroutier national, qui, s’étendant sur 1.800 km, est considéré le plus long en Afrique.

En réponse à une question sur l’état des autoroutes, posée par le Groupe constitutionnel démocratique et social lors de la séance de questions orales à la Chambre des conseillers, le ministre a précisé que parmi ces projets figurent le triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid et celui de l’autoroute de contournement de Casablanca, qui aura un impact positif sur le trafic entre le nord et le sud du Royaume.

Il est également question, a-t-il poursuivi, de la construction de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid sur 30 km, pour une enveloppe budgétaire de 1 milliard et 100 millions de dirhams, dont le but est d’accompagner le développement soutenu que connaît la région de Casablanca-Settat.

Baraka a également fait savoir que le ministère travaille sur le projet de construction de l’autoroute Guercif-Nador longue de 104 km, pour un coût de 5,5 milliards de dirhams (MMDH).

Ce projet revêt une importance majeure notamment après l’inauguration du port Nador West Med, qui aura un fort impact économique sur les régions de l’Oriental et de Fès-Meknès, a-t-il ajouté.

Il s’agit aussi du projet de l’autoroute continentale Rabat-Casablanca sur 59 km, pour un coût de 5 MMDH, outre la finalisation de l’étude pour la construction de l’autoroute reliant Rabat, Marrakech et Fès, via Beni Mellal et Khénifra, a relevé le ministre.