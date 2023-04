Les divers avantages qu’offre le Maroc aux investisseurs étrangers, les atouts qui font la force de frappe du Royaume et sa vocation en tant que hub industriel et financier ont été présentés, mardi soir à Shanghai, à un vaste parterre formé de représentants des plus grandes entreprises chinoises.

Prenant la parole lors d’une conférence « Morocco Now » sous le thème « China-Morocco : Bridging our economies through trade and investment », le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, a, de prime abord, mis en avant l’excellence des relations entre le Maroc et la Chine, une excellence qui forme le socle pour hisser la coopération bilatérale à des niveaux supérieurs.

« La Chine et le Maroc partagent une histoire profonde, soutenue par le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Xi Jinping », a-t-il dit, rappelant la conclusion, à l’occasion de la visite du Roi Mohammed VI en Chine en 2016 d’un partenariat stratégique pluridimensionnel, propulsant les excellentes relations diplomatiques entre les deux pays vers de nouveaux horizons.

Cette initiative, a fait observer Jazouli, a eu pour effet de baliser le chemin pour davantage d’investissements chinois au Maroc.

Il a cité, dans ce contexte, la Cité Mohammed VI Tanger Tech qui dispose de la plus grande zone industrielle au Maroc et en Afrique. Le projet est à présent « un succès phénoménal » et plusieurs entreprises industrielles chinoises sont en train de s’installer dans la cité, a-t-il dit, soulignant que le Maroc offre les perspectives les plus prometteuses aux entreprises chinoises.

Il a cité, dans ce contexte, la vocation du Maroc en tant que partenaire fiable et compétitif qui dispose de nombreux atouts dont une énergie verte la moins coûteuse au monde, des ressources humaines hautement qualifiées et de riches ressources naturelles.

Le réseau étoffé de plus de 50 accords de libre-échange que le Maroc a conclus avec les partenaires économiques les plus importants positionne le Maroc pour jouer le rôle de plateforme vers des marchés de près de 2 milliards de consommateurs, a souligné Jazouli, qui n’a pas manqué de mettre en avant le positionnement stratégique du Royaume à proximité de l’Europe et en tant que porte d’entrée privilégiée vers le continent africain.

A ces atouts s’ajoute un cadre juridique qui vient d’être enrichi avec l’adoption d’un nouveau package de mesures incitatives pour les investisseurs, a ajouté le ministre, faisant remarquer que d’importantes opportunités d’investissement existent entre le Maroc et la Chine dans le domaine de l’industrie automobile, en particulier dans le segment des véhicules à énergie nouvelle.

Pour sa part, Ali Seddiki, directeur général de L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a mis en avant les avantages qu’offre le Maroc en termes de stabilité, de compétitivité et de projection pour les entreprises. Le Maroc est un pays stable qui dispose d’une vision pour son développement, a-t-il dit, mettant l’accent sur la solidité des fondamentaux macroéconomiques du Maroc dont le Produit intérieur brut a triplé durant les 20 dernières années.

Les participants à cette conférence ont également suivi un exposé sur Casablanca Finance City, désormais le hub financier le plus important et le plus prometteur en Afrique.

Le message de cette conférence, tenue à Shanghai, premier hub financier de la Chine, était clair : le Maroc avance avec confiance sur la voie de renforcer son positionnement en tant que hub industriel et financier vers lequel les entreprises chinoises doivent se tourner pour renforcer leur projection vers de vastes marchés.

Plusieurs représentants des entreprises chinoises présents lors de la conférence se sont félicités de la tenue de cette rencontre, soulignant que les deux pays doivent désormais donner le coup d’accélérateur nécessaire au partenariat stratégique qu’ils avaient conclu en 2016. Après Shanghai, Jazouli se rendra à Beijing pour des rencontres d’affaires avec de grands décideurs de l’économie chinoise. Il tiendra également des rencontres bilatérales de haut niveau avec des officiels du pays.